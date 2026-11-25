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देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। घंटा-घड़ियाल और शंखनाद के बीच पूरा धाम भक्तिमय नजर आया। महिला, पुरुष और बच्चों में मां की एक झलक पाने के लिए उत्साह दिखा। मंदिर की छत पर साधकों के पूजन-अनुष्ठान भी चलते रहे। विज्ञापन

त्रिकोण परिक्रमा पथ स्थित मां महाकाली के कालीखोह मंदिर और अष्टभुजा देवी धाम में भी सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने मां का दर्शन-पूजन कर मंदिर परिसर में रक्षा बांधकर मन्नतें मांगी। कालीखोह में श्रद्धालुओं ने बंदरों को चना-गुड़ खिलाया। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद श्रद्धालु अष्टभुजा धाम पहुंचे। कोई रोपवे तो कोई सीढ़ियों के रास्ते पहाड़ पर पहुंचा। विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर चार लाख से ज्यादा भक्तों ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन किया। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। घंटा-घड़ियाल और शंखनाद के बीच पूरा धाम भक्तिमय नजर आया। महिला, पुरुष और बच्चों में मां की एक झलक पाने के लिए उत्साह दिखा। मंदिर की छत पर साधकों के पूजन-अनुष्ठान भी चलते रहे।त्रिकोण परिक्रमा पथ स्थित मां महाकाली के कालीखोह मंदिर और अष्टभुजा देवी धाम में भी सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने मां का दर्शन-पूजन कर मंदिर परिसर में रक्षा बांधकर मन्नतें मांगी। कालीखोह में श्रद्धालुओं ने बंदरों को चना-गुड़ खिलाया। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद श्रद्धालु अष्टभुजा धाम पहुंचे। कोई रोपवे तो कोई सीढ़ियों के रास्ते पहाड़ पर पहुंचा। विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर चार लाख से ज्यादा भक्तों ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन किया।

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विंध्याचल। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को विंध्यधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भोर से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई। चार लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा स्नान के बाद मां के दरबार में मत्था टेककर मंगलकामना की। मंगला आरती और भव्य शृंगार के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। घंटों इंतजार के बाद मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर भक्त निहाल हो उठे।