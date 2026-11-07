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स्वस्थ्य व्यक्ति के लिए धन, बीमार के लिए स्वास्थ्य जरूरी: डॉ. डीएन पांडे

Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
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Money for healthy person, health for sick person: Dr. DN Pandey
नीमा द्वारा आयोजित धनवंतरि जयंती पर मंचासीन अ​ति​थि । स्रोत- नीमा
नारायणपुर। पुरुषोत्तमपुर शुक्रवार को एक लॉन में नीमा की नारायणपुर-चुनार शाखा की ओर से भगवान धन्वंतरि की जयंती मनाई गई। भगवान धन्वंतरि के पूजन-अर्चन और यज्ञ से हुआ।
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आचार्य दिनेश आर्य ने यज्ञ संपन्न कराया। मुख्य अतिथि बीएचयू के आयुर्वेद विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉ. डीएन पांडे ने कहा कि धन्वंतरि स्वास्थ्य के देवता हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए धन जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। अध्यक्ष डॉ. विवेकानंद और शारीरिक डॉ. आरसी केसरी ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन सचिव डॉ. सीबी तिवारी ने किया। इस मौके पर डॉ. सुभाष सिंह, डॉ. अजीत सिंह, डॉ. प्रमोद उपाध्याय, डॉ. अशोक शर्मा, डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. राजकुमारी सिंह सहितबड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। संवाद
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