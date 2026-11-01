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मिर्जापुर: बालू लदे हाईवा ने मां-बेटे और नातिन को कुचला, तीनों की मौत

Sun, 01 Nov 2026 07:19 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: किशन चौबे Updated Sun, 01 Nov 2026 07:19 PM IST
सार

मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र में बालू लदे हाईवा की चपेट में आने से मां, बेटे और नातिन की मौत हो गई। हादसे से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया।

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Mirzapur Havoc caused by speeding dumper truck near Dohri village mother son and granddaughter lose lives
सड़क हादसा। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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जमालपुर थाना क्षेत्र के डोहरी गांव के पास शुक्रवार को बालू लदे तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मां, बेटे और नातिन की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया।

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तीन लोगों की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। हादसे को लेकर लोगों में नाराजगी रही। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। इससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।

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सूचना मिलने पर जमालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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