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विद्यालय प्रबंधन की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार, लमवा रुपौधा गांव निवासी सचिन कुमार पटेल पिछले तीन-चार दिनों से स्कूल की खिड़की के पास आकर मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखा रहा था और आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। बृहस्पतिवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे भी उसने ऐसा किया तो छात्राएं शोर मचाने लगीं। आवाज सुनकर पहुंचे शिक्षकों और कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन की तहरीर पर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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अदलहाट। थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में बृहस्पतिवार दोपहर कक्षा में पढ़ रही छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक को शिक्षकों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।