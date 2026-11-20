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थानाध्यक्ष नवीन तिवारी ने बताया कि मड़िहान थाना क्षेत्र के कानीदरी दाढ़ीराम गांव निवासी लालजी ने 18 नवंबर को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि गांव का प्रिंस राज उर्फ कोमल उनकी बेटी को परेशान करता था। इससे आजिज आकर उनकी बेटी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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मिर्जापुर। युवती को परेशान करने और उसके आत्महत्या करने के मामले में मड़िहान पुलिस ने बृहस्पतिवार को नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे लौरिया टेंपो स्टैंड के पास से पकड़ा। इसके बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।