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कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि लोकबंधु समाजवादी विचारधारा के पुरोधा थे। कुलीन परिवार में जन्म लेने के बाद भी गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। लोकबंधु राजनारायण ने काशी नरेश का उत्तराधिकारी बनने से इन्कार कर दिया था। उनके लिए जनता का हित हमेशा सर्वोपरि रहा। लोकबंधु हमेशा गरीबों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। कहा कि लोकबंधु राजनारायण भारत के एक ऐसे राजनेता थे, जिन्होंने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। वे 1977 से 1979 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहे। लोकबंधु ने हमेशा ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि माना। वह हमेशा ही समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने कभी भी सूबे में फिरकापरस्त ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। गोष्ठी कार्यक्रम में गुलाब चंद यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, राजेश भारती, अभय यादव, वंदना गुप्ता, प्रिंस राव, अनीस खान आदि रहे।

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लोकबंधु राज नारायण की जयंती समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने नमन किया। गोष्ठी में लोकबंधु के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनकी विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया गया।