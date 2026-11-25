Mirzapur News: गंगा की लहरों पर झिलमिलाए दीप, जगमग हुए घाट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:41 AM IST
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मिर्जापुर। देव दीपावली पर मंगलवार शाम कचहरीघाट से लेकर चुनार के गंगाघाटों तक दीपोत्सव की छटा बिखरी। गंगा तट हजारों दीपों और रंग-बिरंगी झालरों की रोशनी से जगमगा उठे। घाटों की अलौकिक छटा निहारने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दीपों की कतारों और गंगा की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी ने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया।
नगर के कचहरीघाट पर शाम होते ही आसपास के मोहल्लों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचने लगे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे दीप सजाने में जुट गए। दीपों से सजे घाट का नजारा गंगा के उस पार से देखते ही बन रहा था। लोगों ने इस मनमोहक दृश्य को मोबाइल कैमरों में कैद किया। श्रद्धालु देर तक घाट पर रुककर दीपोत्सव की छटा निहारते रहे।
उधर, चुनार में नगर पालिका परिषद, नयनागढ़ महोत्सव समिति, चुनार क्लब सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने गंगाघाटों पर दीपदान कर देव दीपावली मनाई। संतोषी माता मंदिर घाट पर पालिकाध्यक्ष मंसूर अहमद ने कर्मचारियों के साथ 1100 दीप जलाए। चुनार क्लब की ओर से साइबर सुरक्षा की थीम पर किला घाट स्थित साहित्य संत धाम और गंगा में 51 हजार दीप जलाए गए। संवाद
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नगर के कचहरीघाट पर शाम होते ही आसपास के मोहल्लों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचने लगे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे दीप सजाने में जुट गए। दीपों से सजे घाट का नजारा गंगा के उस पार से देखते ही बन रहा था। लोगों ने इस मनमोहक दृश्य को मोबाइल कैमरों में कैद किया। श्रद्धालु देर तक घाट पर रुककर दीपोत्सव की छटा निहारते रहे।
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उधर, चुनार में नगर पालिका परिषद, नयनागढ़ महोत्सव समिति, चुनार क्लब सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने गंगाघाटों पर दीपदान कर देव दीपावली मनाई। संतोषी माता मंदिर घाट पर पालिकाध्यक्ष मंसूर अहमद ने कर्मचारियों के साथ 1100 दीप जलाए। चुनार क्लब की ओर से साइबर सुरक्षा की थीम पर किला घाट स्थित साहित्य संत धाम और गंगा में 51 हजार दीप जलाए गए। संवाद
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