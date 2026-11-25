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नगर के कचहरीघाट पर शाम होते ही आसपास के मोहल्लों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचने लगे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे दीप सजाने में जुट गए। दीपों से सजे घाट का नजारा गंगा के उस पार से देखते ही बन रहा था। लोगों ने इस मनमोहक दृश्य को मोबाइल कैमरों में कैद किया। श्रद्धालु देर तक घाट पर रुककर दीपोत्सव की छटा निहारते रहे।उधर, चुनार में नगर पालिका परिषद, नयनागढ़ महोत्सव समिति, चुनार क्लब सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने गंगाघाटों पर दीपदान कर देव दीपावली मनाई। संतोषी माता मंदिर घाट पर पालिकाध्यक्ष मंसूर अहमद ने कर्मचारियों के साथ 1100 दीप जलाए। चुनार क्लब की ओर से साइबर सुरक्षा की थीम पर किला घाट स्थित साहित्य संत धाम और गंगा में 51 हजार दीप जलाए गए। संवाद