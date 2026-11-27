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बृहस्पतिवार को मुख्य अभियंता नलकूप वाराणसी अरुण कुमार निखरा ने नलकूप कार्यालय पहुंचकर एरियर और मेडिकल भुगतान से जुड़े बिलों की जांच की। अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक करने के बाद विभिन्न पटलों पर तैनात लिपिकों से पूछताछ भी की।इससे पहले 19 नवंबर को मुख्य अभियंता वाराणसी-सोन सिद्धार्थ कुमार सिंह एमसीडी कार्यालय पहुंचकर अभिलेखों की जांच कर चुके हैं। वहीं, बैंक खातों की जांच में लघुडाल नहर प्रखंड के लिपिक विक्रम सिंह की भूमिका सामने आने पर उसे निलंबित कर दिया गया।आरोप है कि उसने कूटरचित तरीके से सरकारी धनराशि अपनी पत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की थी। बैंक खातों की पड़ताल के बाद अधीक्षण अभियंता नलकूप ने उसके खिलाफ कार्रवाई की।चार कर्मचारी निलंबित, दो खातेदार गिरफ्तार : वित्तीय हेराफेरी के मामले में अब तक चार कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें एमसीडी का मुख्य आरोपी लिपिक जितेंद्र सिंह भी शामिल है। पुलिस ने घोटाले से जुड़े दो खातेदारों को गिरफ्तार किया है।हालांकि, जिम्मेदार विभागीय अधिकारी अभी तक कार्रवाई की जद में नहीं आए हैं। अब तक की पुलिस कार्रवाई घोटाले की कड़ी के अंतिम हिस्से से जुड़े लोगों तक सीमित रही है।