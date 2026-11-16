Mirzapur News: कहीं डॉक्टर की कमी तो कहीं गंदगी के बीच लगा आरोग्य मेला

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रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की पड़ताल में जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकछाकला में दो पुरुष चिकित्सक तैनात मिले। यहां महिला चिकित्सक का पद नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए स्टाफ नर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विशेष जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।वहीं, लोहंदीकला के नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। मुख्य गेट से लेकर पूरे परिसर में गंदगी फैली थी। चहारदीवारी पर उपले पाथकर सुखाए जा रहे थे। अस्पताल परिसर की यह स्थिति स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी और साफ-सफाई के दावों पर सवाल खड़े करती है। चिकित्साधिकारी डॉ. सैफाली सक्सेना ने बताया कि सफाईकर्मी की तैनाती नहीं होने से परिसर की नियमित सफाई में दिक्कत हो रही है।इनसेट-मरीज पहुंचे, सुविधाओं की कमी बरकरारआरोग्य मेले में बरकछाकलां में 38 और लोहंदीकलां में 40 मरीजों का उपचार किया गया। जिगना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में 54 मरीज पहुंचे। यहां डॉ. डीके मिश्रा और डॉ. कविता पांडेय ने नौ मरीजों का उपचार किया।लोगों की जुबानी- बरकछाकलां नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों से जुड़ा है। यहां स्टाफ नर्स के बजाय महिला चिकित्सक की तैनाती होनी चाहिए। इसके लिए शासन और प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। - जवाहरलाल मौर्य, ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष, सिटी- गर्भवती महिलाओं के लिए बरकछाकलां में सिर्फ स्टाफ नर्स का ही सहारा है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को या तो निजी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है या फिर 12 किलोमीटर दूर जिला महिला चिकित्सालय जाना पड़ता है। - अनिता देवी, पड़रा- अपने भांजे अजय को सेहुंआ रोग का इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर आया था, लेकिन न तो विशेषज्ञ डॉक्टर मिले और न ही इलाज हुआ। एक एविल की शीशी पकड़ा दी गई। - संतोष कुमार चेहरा, छानबे- चिकित्सा प्रभारी की वजह से मेला मजाक बन गया है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में सामान्य दिनों से बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा लेकर मरीज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं में कुछ नया नहीं रहता है। - रत्नेश कुमार चेहरा, छानबेवर्जन-रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को मांग भेजी गई है। शासन से आदेश मिलने के बाद खाली पदों पर तैनाती की जाएगी। जहां साफ-सफाई की दिक्कत है, वहां जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. केके मिश्रा, सीएमओ