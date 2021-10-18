Mirzapur News: न्यायालय के आदेश पर पति व सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:45 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:45 AM IST
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हलिया। दहेज में सोने की सिकड़ी और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पिटाई करने और प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में पुलिस ने न्यायालय जूनियर डिवीजन सिविल जज के आदेश पर पति धीरज कोल और सास केसरा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
धमौली गांव निवासी वंदना देवी ने बताया कि उसकी शादी नौ मई 2023 को गढ़वा गांव निवासी धीरज कोल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद सास दहेज के लिए ताना देने लगी। पिता ने किस्त पर पल्सर बाइक भी दी थी। इसके बावजूद 25 सितंबर को पति ने दोबारा दहेज की मांग करते हुए मारपीट की। इसके बाद सास ने उसे और उसकी दो वर्षीय पुत्री दिव्यांशी को घर से निकाल दिया। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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धमौली गांव निवासी वंदना देवी ने बताया कि उसकी शादी नौ मई 2023 को गढ़वा गांव निवासी धीरज कोल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद सास दहेज के लिए ताना देने लगी। पिता ने किस्त पर पल्सर बाइक भी दी थी। इसके बावजूद 25 सितंबर को पति ने दोबारा दहेज की मांग करते हुए मारपीट की। इसके बाद सास ने उसे और उसकी दो वर्षीय पुत्री दिव्यांशी को घर से निकाल दिया। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
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थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद