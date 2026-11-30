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समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 8,535 क्विंटल गेहूं खरीदा था। इसमें से 6,927.46 क्विंटल गेहूं एफसीआई डिपो में जमा कराया गया, जबकि 1,607.54 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिला। गायब गेहूं की कीमत करीब 47.63 लाख रुपये आंकी गई है।स्टॉक में गड़बड़ी सामने आने पर अक्तूबर में ही समिति को सील कर सचिव को निलंबित कर दिया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाद में किसानों की परेशानी को देखते हुए समिति की सील खुलवाई गई। तहसीलदार इवेंद्र कुमार समेत राजस्व और सहकारिता विभाग की टीम ने वीडियोग्राफी कराकर परिसर में रखे सामान, अभिलेखों और उपलब्ध स्टॉक की सूची तैयार की थी। जांच में स्टॉक का अंतर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।