Mirzapur News: 47.63 लाख रुपये के गबन में समिति के सचिव पर प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:11 AM IST
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जमालपुर। मठना साधन सहकारी समिति (बी-पैक्स) में 1,607.54 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिलने के मामले में समिति सचिव आरती पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रबंधक पीसीयू रामकेश सरोज की तहरीर पर पुलिस ने धारा 316 (5) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 8,535 क्विंटल गेहूं खरीदा था। इसमें से 6,927.46 क्विंटल गेहूं एफसीआई डिपो में जमा कराया गया, जबकि 1,607.54 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिला। गायब गेहूं की कीमत करीब 47.63 लाख रुपये आंकी गई है।
स्टॉक में गड़बड़ी सामने आने पर अक्तूबर में ही समिति को सील कर सचिव को निलंबित कर दिया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाद में किसानों की परेशानी को देखते हुए समिति की सील खुलवाई गई। तहसीलदार इवेंद्र कुमार समेत राजस्व और सहकारिता विभाग की टीम ने वीडियोग्राफी कराकर परिसर में रखे सामान, अभिलेखों और उपलब्ध स्टॉक की सूची तैयार की थी। जांच में स्टॉक का अंतर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 8,535 क्विंटल गेहूं खरीदा था। इसमें से 6,927.46 क्विंटल गेहूं एफसीआई डिपो में जमा कराया गया, जबकि 1,607.54 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिला। गायब गेहूं की कीमत करीब 47.63 लाख रुपये आंकी गई है।
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स्टॉक में गड़बड़ी सामने आने पर अक्तूबर में ही समिति को सील कर सचिव को निलंबित कर दिया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाद में किसानों की परेशानी को देखते हुए समिति की सील खुलवाई गई। तहसीलदार इवेंद्र कुमार समेत राजस्व और सहकारिता विभाग की टीम ने वीडियोग्राफी कराकर परिसर में रखे सामान, अभिलेखों और उपलब्ध स्टॉक की सूची तैयार की थी। जांच में स्टॉक का अंतर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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