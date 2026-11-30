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थाना क्षेत्र के नदौली करौदी गांव निवासी कमलेश दुबे ने बताया कि उनके छोटे भाई गंगाधर दुबे (38) शनिवार को धान बेचने के लिए पचोखर गांव स्थित क्रय केंद्र गए थे। देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे। पचोखर गांव में पानी की टंकी के पास पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गई। टक्कर से गंगाधर बाइक से उछलकर पत्थर पर गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। किसान की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। गंगाधर पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, दोनों नाबालिग हैं। लालगंज थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।