डिविजनल फुटबॉल प्रतियोगिता : बालक वर्ग में भदोही और बालिका वर्ग में मिर्जापुर विजेता

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जिला फुटबाल संघ के महासचिव मोहम्मद आरिफ नजमी ने बताया कि बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में आंबेडकर स्पोर्टिंग क्लब मिर्जापुर ने पैनम स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराकर खिताब जीता। वहीं, बालक वर्ग के फाइनल में भदोही की टीम ने मिर्जापुर को 1-0 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। दोनों मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर गिरिराज गिरि ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिता के आधार पर विंध्याचल मंडल की सीनियर महिला फुटबॉल टीम का चयन भी किया गया। यह टीम आगामी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। आयोजन में जिला फुटबॉल संघ के महासचिव मोहम्मद आरिफ नजमी सहित मैच रेफरी अख्तर अली, अशरफ अली, रवि शर्मा, प्रतिभा निराला, विद्या प्रजापति, गौरव कुमार, भानु चंद्र और तौफीक अहमद मौजूद रहे।