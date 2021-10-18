Mirzapur News: घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, दो पर प्राथमिकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
जिगना। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दो लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
युवती का आरोप है कि 17 नवंबर को दोपहर दो बजे वह घर में अपनी नानी के पास बैठी थी। उसकी नानी को दिखाई नहीं देता है। इस दौरान उसकी मां और बहन खेत में धान काटने गई थीं। घर में अकेला पाकर जिगना थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी करन सरोज और मुराजपुर निवासी रॉकी बिंद उर्फ कोमल बिंद घर में घुस आए और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि धान काटकर मां और बहन के घर लौटने के बाद दोनों आरोपी फिर घर पहुंचे और मां के साथ मारपीट की। इस दौरान उनका साया भी फाड़ दिया। युवती का आरोप है कि दोनों आरोपी मनबढ़ हैं और रास्ते में गलत इशारे करने के साथ अश्लील हरकतें कर परेशान करते हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
युवती का आरोप है कि 17 नवंबर को दोपहर दो बजे वह घर में अपनी नानी के पास बैठी थी। उसकी नानी को दिखाई नहीं देता है। इस दौरान उसकी मां और बहन खेत में धान काटने गई थीं। घर में अकेला पाकर जिगना थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी करन सरोज और मुराजपुर निवासी रॉकी बिंद उर्फ कोमल बिंद घर में घुस आए और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
आरोप है कि धान काटकर मां और बहन के घर लौटने के बाद दोनों आरोपी फिर घर पहुंचे और मां के साथ मारपीट की। इस दौरान उनका साया भी फाड़ दिया। युवती का आरोप है कि दोनों आरोपी मनबढ़ हैं और रास्ते में गलत इशारे करने के साथ अश्लील हरकतें कर परेशान करते हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन