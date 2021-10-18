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युवती का आरोप है कि 17 नवंबर को दोपहर दो बजे वह घर में अपनी नानी के पास बैठी थी। उसकी नानी को दिखाई नहीं देता है। इस दौरान उसकी मां और बहन खेत में धान काटने गई थीं। घर में अकेला पाकर जिगना थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी करन सरोज और मुराजपुर निवासी रॉकी बिंद उर्फ कोमल बिंद घर में घुस आए और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी।आरोप है कि धान काटकर मां और बहन के घर लौटने के बाद दोनों आरोपी फिर घर पहुंचे और मां के साथ मारपीट की। इस दौरान उनका साया भी फाड़ दिया। युवती का आरोप है कि दोनों आरोपी मनबढ़ हैं और रास्ते में गलत इशारे करने के साथ अश्लील हरकतें कर परेशान करते हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।