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बैठक में मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों के अलावा बिहार के कैमूर और रोहतास, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, झारखंड के गढ़वा तथा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के अधिकारी शामिल हुए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने, अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर जोर दिया गया।निर्णय लिया गया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही चिह्नित स्थानों पर दोनों राज्यों की पुलिस एक ही मार्ग पर एक ही समय में पिकेट लगाकर संयुक्त चेकिंग करेगी। गो-तस्करी, मादक पदार्थ, अवैध शराब, हथियार और नकदी के अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।वांछित अपराधियों, इनामी बदमाशों, माफिया और लापता हिस्ट्रीशीटरों की सूची भी साझा की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक थाने में थाना प्रभारी को संपर्क अधिकारी नामित किया जाएगा, ताकि 24 घंटे समन्वय और संपर्क व्यवस्था बनी रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित कॉम्बिंग अभियान चलाने पर भी सहमति बनी। क्षेत्राधिकारी स्तर पर हर 15 दिन, थाना प्रभारी स्तर पर साप्ताहिक और थाना स्तर पर सप्ताह में दो बार निगरानी की जाएगी।निर्वाचन की घोषणा से पहले चिह्नित वांछित अपराधियों के पतों का सत्यापन कर उनकी गिरफ्तारी में एक-दूसरे का सहयोग करने पर भी सहमति बनी।मंडलायुक्त और डीआईजी ने सभी अधिकारियों को तय बिंदुओं का गंभीरता से अनुपालन करने और चुनाव के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।