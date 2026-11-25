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नगर के बरिया घाट, सुंदर घाट, पक्का घाट, बाबा घाट, संकटा घाट, नारघाट, ओलियर घाट, कचहरी घाट और फतहां घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महिलाओं ने गंगा स्नान के बाद नाव से गंगा में तुलसी माता को विदाई दी। बरिया घाट स्थित श्री पंचमुखी महादेव मंदिर, रैदानी कॉलोनी के श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर और सत्ती रोड स्थित बुधेनाथ मंदिर में भी दर्शनार्थियों की भीड़ रही।ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिगना और छानबे क्षेत्र के चेहरा घाट, गोगांव, हरगढ़ और मिश्रपुर घाट पर स्नानार्थी उमड़े। चील्ह और कोन ब्लॉक में हरसिंहपुर से गड़गेड़ी घाट तक भीड़ रही। कछवां क्षेत्र के बरैनी और भटौली, पड़री क्षेत्र के छटहां, धरमदेवा, कनौरा और चंडिका धाम स्थित गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तहसीलदार सदर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर छह लाख से ज्यादा लोगों ने पूर्णिमा पर स्नान किया।चुनार के बालूघाट, संतोषी घाट सहित अन्य घाटों पर भी स्नानार्थियों की भीड़ रही। नरायनपुर क्षेत्र के उत्तर वाहिनी रैपुरिया घाट पर जमालपुर और अहरौरा सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के बाद लोगों ने पूजा-अर्चना की। तहसीलदार इवेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में करीब चार लाख लोगों ने विभिन्न घाटों पर स्नान किया।चील्ह : कोन ब्लॉक के भोगांव स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज से श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मेले में लोगों ने खरीदारी भी की