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रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने दीप जलाकर किया। मेले में भारतीय जीवन बीमा निगम, श्याम मैनपावर सर्विस, महादेव हनुमत विजय, स्वाति माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, विजन इंडिया और विनप्रोज इकोनो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत 22 कंपनियों ने हिस्सा लिया। विज्ञापन

मेले की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण अरुण कुमार यादव ने की, जबकि संचालन ललित तिवारी ने किया। जिला सेवायोजन अधिकारी अमित तिवारी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य ज्ञानेश कुमार यादव, कौशल विकास एमआईएस मैनेजर अचल सिंह सहित सेवायोजन एवं आईटीआई के कर्मचारी मौजूद रहे। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने दीप जलाकर किया। मेले में भारतीय जीवन बीमा निगम, श्याम मैनपावर सर्विस, महादेव हनुमत विजय, स्वाति माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, विजन इंडिया और विनप्रोज इकोनो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत 22 कंपनियों ने हिस्सा लिया।मेले की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण अरुण कुमार यादव ने की, जबकि संचालन ललित तिवारी ने किया। जिला सेवायोजन अधिकारी अमित तिवारी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य ज्ञानेश कुमार यादव, कौशल विकास एमआईएस मैनेजर अचल सिंह सहित सेवायोजन एवं आईटीआई के कर्मचारी मौजूद रहे।

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मिर्जापुर। बथुआ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परिसर में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 22 कंपनियों ने प्रतिभाग किया और 1237 बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। इनमें से 804 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों के लिए चयन किया गया। इनमें 19 चयनित अभ्यर्थियों को अतिथियों ने मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए।