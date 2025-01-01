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केवल 104 वेंटिलेटर उपयोग में हैं। इनमें भी जरूरत के समय मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं टेक्नीशियन की कमी है तो कहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव। ऐसे में वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों को इलाज से पहले ही हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने लगी थी। गंभीर मरीजों के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचाने के लिए सभी जिलों में पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर भेजे गए थे। उस समय इनके संचालन के लिए टेक्नीशियन भी नियुक्त किए गए थे।हालांकि, कोरोना काल में भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती रही थीं। संक्रमण के पांच वर्ष बाद भी स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश मशीनें स्टोर रूम में धूल फांक रही हैं। कुछ आईसीयू में रखी हैं, लेकिन जरूरतमंद मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।डॉक्टरों की ओर से मरीजों को कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने का हवाला देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जबकि सांस और हृदय रोग से पीड़ित गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। पूर्वांचल के नौ जिलों में सबसे ज्यादा 84 वेंटिलेटर मिर्जापुर को मिले थे।इनमें से 76 खराब होकर स्टोर रूम में पड़े हैं, जबकि आठ आईसीयू और इमरजेंसी आईसीयू में लगाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में आठ बेड का आईसीयू और छह बेड का इमरजेंसी आईसीयू है। दोनों जगह कुल आठ वेंटिलेटर ही उपलब्ध हैं। ठंड के मौसम में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने पर इनकी जरूरत और बढ़ जाती है।