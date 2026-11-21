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जीतपुर निवासी प्रदीप कुमार ने दौराला थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे पड़ोसी राजा उसके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और तमंचे की बट से चेहरे व सिर पर हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर परिजनों को आते देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने घायल प्रदीप को दौराला सीएचसी पर उपचार दिलाया। पीड़ित ने आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए जान का खतरा जताया है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज हैं। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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दौराला। जीतपुर गांव में शुक्रवार देर शाम पड़ोसी युवक ने गाली-गलौज करते हुए एक युवक पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। मारपीट में युवक के चेहरे और सिर पर चोट लगी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।