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आचार्य सौरभ सागर ने बताई महिमामाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। सुशांत सिटी में चल रहे श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पांचवें दिन शनिवार को केवलज्ञान कल्याणक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिनाभिषेक, शांतिधारा और नित्य नियम पूजन के साथ हुई।मुख्य अतिथि अखिल भारतीय तीर्थ क्षेत्र समिति के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जैन रहे। चित्र अनावरण सुनील जैन और प्रवीन जैन सराफ ने किया।दीप प्रज्ज्वलन विशाल जैन और समवशरण का उद्घाटन अनिल जैन ने किया। अतिथियों का तिलक, माला, पटका और सम्मान चिह्न देकर स्वागत किया गया।आचार्य सौरभ सागर ने प्रवचन में केवल ज्ञान कल्याणक की महिमा बताई। दोपहर में केवलज्ञान संस्कार क्रिया, अधिवासना, केवलज्ञान कल्याणक पूजा, हवन और समवशरण दर्शन हुए। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ कल्याणक महोत्सव मनाया। रात में आरती महोत्सव, शास्त्र सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।आयोजन प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जैन, सह प्रतिष्ठाचार्य विशाल जैन और संदीप जैन सजल के निर्देशन में संपन्न हुए। आयोजन में अध्यक्ष अतुल जैन, उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीन जैन, मुख्य संयोजक विनोद जैन, महामंत्री अमित जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन रहे।