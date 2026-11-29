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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। थाना क्षेत्र में मेरठ-बड़ौत मार्ग पर संजय गांधी डिग्री कॉलेज के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से गांव जसड़ सुल्तान नगर निवासी बाइक सवार शहनाज (38) की मौत हो गई, जबकि उनके पति यूसुफ उर्फ लाला गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने शहनाज को मृत घोषित कर दिया। यूसुफ की गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से भाग गया।गांव जसड़ निवासी यूसुफ उर्फ लाला रविवार को अपनी पत्नी शहनाज के साथ सरधना से खरीदारी कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। वह मेरठ-बड़ौत मार्ग पर संजय गांधी डिग्री कॉलेज के सामने पहुंचे तो तभी पीछे से तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही दंपती सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने शहनाज को मृत घोषित कर दिया। जबकि यूसुफ की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया।उधर, घटनास्थल पर भीड़ जमा होने से मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारु कराया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। पीड़ित पक्ष ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कार चालक की पहचान के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है।पांच बच्चों को बिलखता छोड़ गई शहनाज, परिवार में मचा कोहरामसड़क हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। शहनाज की मौत के बाद उसके पांच मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। तीन बेटों और दो बेटियों को बिलखता छोड़कर गई शहनाज अब कभी लौटकर नहीं आएगी। मां की मौत से अनजान बच्चे बार-बार उसे याद कर रहे हैं। परिवार में मातम पसरा है और हर आंख नम है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब चीख-पुकार और सिसकियां सुनाई दे रही हैं। हादसे ने पांचों बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया। परिजनों को बच्चों के भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। शहनाज की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।