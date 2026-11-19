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जानकारी के अनुसार रसूलपुर गांव निवासी मुकेश पुत्र विनोद अपनी बहन मनीषा के साथ कार से मेरठ से घर लौट रहा था। जब उनकी कार किनौनी शुगर मिल के सामने पहुंची तो मिल में गन्ना डालकर गन्ना क्रय केंद्र की ओर लौट रहे ट्रक की कार से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कार में बैठी मनीषा घायल हो गई। बताया गया कि ट्रक का अचानक एक्सल टूटने से वह अनियंत्रित हो गया और कार से टकरा गया। हादसे के बाद घायल को सीएचसी ले जाया गया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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रोहटा। किनौनी शुगर मिल के सामने गन्नों से लदे ट्रक की साइड लगने से कार सवार महिला घायल हो गई। हादसे के बाद घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया।