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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर मखदूमपुर गंगा घाट पर दीपदान पर्व श्रद्धा और भावुकता से मनाया गया। सूर्यास्त होते ही हजारों श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए गंगा में दीपदान किया। गंगा की जलधारा में तैरते दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठे, वहीं अपनों की याद में कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं।सोमवार शाम पांच बजे के बाद गंगा के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दीपदान का सिलसिला सूर्यास्त के साथ शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। मेरठ के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सहित आसपास के जनपदों से श्रद्धालु पहुंचे। दूसरे प्रदेशों से आए लोगों ने भी परंपरा के अनुसार दीपदान किया। पटेरा और घास से तैयार आसनों पर दीपक जलाकर गंगा की धारा में प्रवाहित किए गए। श्रद्धालुओं ने पुरोहितों को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा आदि दान कर पुण्य लाभ कमाया।सोमवार शाम आयोजित आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंत्रोच्चार के बीच पूरा मेला स्थल भक्तिमय हो उठा।सुरक्षा व्यवस्था का जायजाश्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घाटों पर मुस्तैद रहे। नौ प्रवेश क्षेत्रों में पुलिसकर्मी लगातार श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए निर्देश देते रहे। पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार और क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।