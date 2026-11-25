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सरधना। नगर पालिका परिसर में लगा मुख्य नलकूप खराब होने से कस्बे के आधा दर्जन मोहल्लों की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। इससे सैकड़ों घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया। बुधवार को पूरे दिन पंप की मरम्मत का काम चलता रहा। अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम तक पंप ठीक होने की उम्मीद है।कस्बे के तहसील रोड, मोहल्ला कुम्हारान, ऊंचापुर और तकियाकैत समेत आसपास के इलाकों में नगर पालिका परिसर में लगे मुख्य पंप और ओवरहेड टैंक से पानी की आपूर्ति होती है। मंगलवार रात अचानक मुख्य पंप खराब हो गया। इससे संबंधित इलाकों में जलापूर्ति बाधित हो गई। बुधवार को जांच के दौरान पता चला कि पंप को बाहर निकालकर मरम्मत करनी पड़ेगी। इसके बाद कर्मचारियों ने दिनभर मरम्मत का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पानी नहीं मिलने से लोगों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। निचले इलाकों में भी बेहद कम दबाव से पानी पहुंचा, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी परेशान होना पड़ा।चेयरपर्सन सबीला बेगम ने बताया कि मुख्य पंप की मरम्मत कराई जा रही है। बृहस्पतिवार शाम तक इसके ठीक होने की संभावना है। तब तक आसपास के क्षेत्रों में लगे पंपों को 24 घंटे चलाकर प्रभावित मोहल्लों में पानी का दबाव बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।