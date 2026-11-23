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सरधना। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। विशेष अभियान दिवस पर निरीक्षण के दौरान एक सुपरवाइजर और छह बीएलओ अनुपस्थित पाए गए। इस पर एसडीएम ने इन सभी सात कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण हो रहा है। इसके लिए 21 और 22 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए थे। अभियान के दूसरे दिन 22 नवंबर को एसडीएम उदित नारायण सेंगर और बीडीओ सुनीत भाटी ने सरधना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक दौरा किया। अधिकारियों ने बूथों पर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की प्रगति जांची। बीएलओ से नए नाम जोड़ने, संशोधन और प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली गई।निरीक्षण में एक सुपरवाइजर कार्य में लापरवाही बरतता मिला। वहीं छह बीएलओ अपने निर्धारित बूथों से अनुपस्थित मिले। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने वेतन काटने के आदेश दिए। साथ ही सभी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। एसडीएम सेंगर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।