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संवाद न्यूज एजेंसीबहसूमा (मेरठ)। छह दिन से लापता गांव रहावती निवासी अमित (28) पुत्र राजबीर का शव पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को गांव में पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने मामले में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसे लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद वह शांत हुए।एसडीएम मवाना संतोष कुमार और सीओ मवाना पंकज लवानिया ने पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी मांगें सुनीं। अधिकारियों ने मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी और नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने और शासन से हरसंभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इस बीच सरधना विधायक अतुल प्रधान भी गांव में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद परिजनों ने अमित का अंतिम संस्कार कर दिया।19 नवंबर से लापता था अमितपरिजनों के अनुसार, अमित 19 नवंबर को घर के लिंटर के लिए सरिया खरीदने डेढ़ लाख रुपये लेकर खतौली गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। तलाश करने के बाद भाई ने 21 नवंबर को बहसूमा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार की दोपहर जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भूमा खेड़ी के पास अमित का शव पेड़ पर लटका मिला था। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।