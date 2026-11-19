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मवाना। थाना परिसर में सर्किल स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र में बृहस्पतिवार को काउंसलिंग में 12 में से दो वैवाहिक विवादों का निस्तारण किया गया। शेष 10 को आगामी तिथि पर बुलाया गया है। परामर्श केंद्र में काउंसलिंग सत्र के दौरान कुल 12 पत्रावलियों पर विचार किया गया। काउंसलर एडवोकेट मोहित कुमार और मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी रेनू द्वारा दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर गहन वार्ता कराई गई। सार्थक प्रयास के परिणाम स्वरूप दो विवाहित युगलों ने आपसी सहमति से अपने मतभेद भुलाकर पुन: एक साथ रहने का निर्णय लिया। शेष 10 पत्रावलियों में सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की गई है।