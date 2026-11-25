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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के प्राचीन बूढ़ी गंगा घाट पर नगर पंचायत ने कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया। बुधवार को मेले के तीसरे दिन भी खूब रौनक बनी रही। आसपास के गांवों और कस्बे के लोगों ने परिवार सहित मेले में पहुंचकर जमकर खरीदारी की।सुबह से ही मेले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ ही मेले में भीड़ लगातार बढ़ती गई। दुकानों पर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की भीड़ नजर आई। मेले में लोगों ने घरेलू सामान, खिलौने, मिठाइयां और विभिन्न खानपान की वस्तुओं की खरीदारी की। बच्चों ने उत्साह के साथ झूलों का आनंद लिया। महिलाओं ने भी अपनी पसंद की अनेक वस्तुएं खरीदीं। तीसरे दिन भी आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे।मेले में लोगों की अधिक आवाजाही के चलते आसपास की सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए थाना पुलिस की टीम तैनात रही।ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर के प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी रौनक रही। श्रद्धालुओं तथा पर्यटक सैलानियों की आवाजाही दिनभर बनी रही। जैन धर्म के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और मेले के साथ ही। ऐतिहासिक नगरी के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी दिनभर भीड़ देखने को मिली।