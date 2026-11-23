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मवाना। कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मखदूमपुर गंगा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के भारी दबाव के कारण सोमवार को नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। भैंसा-बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य ग्रामीण वाहनों की लंबी कतारों के चलते फलावदा तिराहे से लेकर तहसील रोड और मखदूमपुर मार्ग पर पूरे दिन भीषण जाम के हालात बने रहे।मेले में शामिल होने के लिए आसपास के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पारंपरिक वाहनों पर सवार होकर निकले, जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों का रेला लग गया। फलावदा तिराहे से शुरू हुआ जाम देखते-ही-देखते तहसील रोड और मखदूमपुर मार्ग तक फैल गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों के फंसे होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों का निकलना भी दूभर हो गया।यातायात को सुचारु रखने के लिए तिराहों, चौराहों और संवेदनशील बिंदुओं पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को कतारबद्ध कराकर जाम खुलवाने में जुटे रहे, लेकिन श्रद्धालुओं के वाहनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कुछ देर बाद फिर से जाम लग जाने के कारण स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और आवश्यक कार्यों से बाजार आने वाले लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। देर शाम तक मार्ग पर वाहनों का दबाव बना रहा और पुलिस यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पसीना बहाती नजर आई।