विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के ऐतिहासिक पंच प्यारे भाई धर्म सिंह गुरुद्वारा साहिब में मंगलवार को श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीन दिन पूर्व प्रारंभ हुए श्री अखंड पाठ साहिब का विधिवत भोग डाला गया।नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और ऐतिहासिक नगरी की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। भोग के उपरांत भव्य कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें पहुंचे रागी जत्थों ने मधुर शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया। रागियों ने शबद गायन कर गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान किया।चेयरपर्सन सुधा खटीक ने सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह ने गुरु के जीवन दर्शन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला।कीर्तन दरबार के समापन पर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। संगत ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अर्जन सिंह, प्रभु सिंह सरना, हरजीत सिंह साहनी, मास्टर मनजीत सिंह, हरेंद्र सिंह, गुरविंद्र सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर, रठौरा खुर्द और सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित पंच प्यारा भाई धर्म सिंह गुरुद्वारा साहिब में भी गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।