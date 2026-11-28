विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हस्तिनापुर। राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी के दूसरे दिन तकनीकी सत्रों में हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने प्रकृति संरक्षण के लिए साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को जनजागरण का सशक्त माध्यम बताया।प्रथम तकनीकी सत्र में विवेक सिंह ने सिनेमा के माध्यम से पर्यावरण चेतना के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया में धरती को मां के रूप में चित्रित किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सिनेमा सामाजिक चिंताओं को चिंतन में बदलने का सशक्त माध्यम है। कांति बोध ने नाटक और कहानियों के माध्यम से पर्यावरणीय संकट की अभिव्यक्ति पर विचार रखे। राकेश कुमार जैन ने चीनी चौका नाटक के प्रसंगों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की समस्या रखी।पंकज चतुर्वेदी ने आदिवासी जीवन और जंगल-जमीन से जुड़े संघर्षों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की जीवनशैली हमेशा से प्रकृति केंद्रित रही है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। ललिता यादव ने स्त्री विमर्श और पर्यावरण चेतना के अंतर्संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए।वक्ताओं ने संदेश दिया कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भली-भांति समझनी होगी। साहित्य, सिनेमा, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य विनीता राठी और हिंदी विभाग के अध्यक्ष मोनू का विशेष सहयोग रहा।