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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित पंचमेरू नंदीश्वरद्वीप जिनालय में श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान का चौथा दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उन्होंने भगवान की आराधना कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की।कार्यक्रम का शुभारंभ जाप अनुष्ठान और मुख्य वेदी के अभिषेक से हुआ। विधान स्थल पर अभिषेक और शांतिधारा की गई। नित्य नियम पूजन के उपरांत पंचमेरू नंदीश्वरद्वीप जिनालय और भगवान शांतिनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना हुई। सिद्धचक्र महामंडल विधान के अंतर्गत मंडल पर 128 अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया। इंद्राणियों ने चंवर ढुलाकर भगवान की आराधना की। विधानाचार्य आशीष जैन शास्त्री ने सभी मांगलिक क्रियाएं विधि-विधान से संपन्न कराईं।मुनि भाव भूषण महाराज ने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मुनि हमेशा भक्तों को अच्छे उपदेश देते हैं। इससे जीव के उज्ज्वल जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने क्रोध के उचित और अनुचित उपयोग पर प्रकाश डाला। मुनि भाव भूषण महाराज ने बताया कि क्रोध तभी उचित है, जब उसका उद्देश्य किसी को सुधारना हो। यदि क्रोध से किसी का अहित होता है तो वह अनुचित है।सुख और शांति का महत्वमुनि भाव भूषण महाराज ने कहा कि भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में मनुष्य के जीवन से शांति दूर होती जा रही है। जिसके जीवन में सुख और शांति है, वही वास्तव में संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जीवन में प्राप्त को पर्याप्त मानकर चलता है, वही सबसे सुखी और सफल इन्सान है। आयोजन में अध्यक्ष जीवेंद्र जैन, महामंत्री मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, राजीव कुमार जैन, प्रबंधक मुकेश कुमार जैन, अतुल जैन और कमल जैन सहित अन्य श्रद्धालुओं का सहयोग रहा।