Meerut News: खुशबू और छोटी के परिवार वाले कन्यादान पाकर हुए भाव विभोर
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:42 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:42 PM IST
विज्ञापन
परीक्षितगढ़। सद्भावना जागृति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को सद्भावना परिवार ने मिलकर निर्बल वर्ग की दो बेटियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान किया।
फाउंडेशन की ओर से दोनों बेटियों को अलग-अलग 5100-5100 रुपये नकद, एक-एक जोड़ी पायल व बिछुए, बेडशीट, डबल बेड कंबल, डिनर सेट, बाउल सेट, 5-5 साड़ियां और 5-5 जेंट्स पैंट-शर्ट के जोड़े भेंट कर उनके सुखी दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। कन्यादान के रूप में यह सहायता पाकर परिजन भावुक हो गए। कन्यादान देने के लिए खुशबू पुत्री दीपक निवासी गांधार दरवाजा और छोटी निवासी हनुमान चौक के घर जाकर डॉ. भावना शर्मा ने अश्वनी शर्मा, संगीता प्रजापति, विभूति सक्सेना, रेखा सैनी और अग्रज सक्सेना के साथ सामग्री व सहयोग राशि सौंपी। इस मौके पर अनिता, अनिल शर्मा, भारती शर्मा, कृति शर्मा, वंदना शर्मा, मंजू गोयल, सुरभि खुराना, राजीव शर्मा, सचिन कौशिक, रजनी शर्मा, नूतन रस्तोगी, गीता पांडे, मीनू, विभूति, कृष्णमोहन, नूतन मैडम, अंजू गर्ग, सुमन शर्मा, कुसुम गोयल और विजय लक्ष्मी का सहयोग रहा।
विज्ञापन
फाउंडेशन की ओर से दोनों बेटियों को अलग-अलग 5100-5100 रुपये नकद, एक-एक जोड़ी पायल व बिछुए, बेडशीट, डबल बेड कंबल, डिनर सेट, बाउल सेट, 5-5 साड़ियां और 5-5 जेंट्स पैंट-शर्ट के जोड़े भेंट कर उनके सुखी दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। कन्यादान के रूप में यह सहायता पाकर परिजन भावुक हो गए। कन्यादान देने के लिए खुशबू पुत्री दीपक निवासी गांधार दरवाजा और छोटी निवासी हनुमान चौक के घर जाकर डॉ. भावना शर्मा ने अश्वनी शर्मा, संगीता प्रजापति, विभूति सक्सेना, रेखा सैनी और अग्रज सक्सेना के साथ सामग्री व सहयोग राशि सौंपी। इस मौके पर अनिता, अनिल शर्मा, भारती शर्मा, कृति शर्मा, वंदना शर्मा, मंजू गोयल, सुरभि खुराना, राजीव शर्मा, सचिन कौशिक, रजनी शर्मा, नूतन रस्तोगी, गीता पांडे, मीनू, विभूति, कृष्णमोहन, नूतन मैडम, अंजू गर्ग, सुमन शर्मा, कुसुम गोयल और विजय लक्ष्मी का सहयोग रहा।
विज्ञापन