Meerut News: सोफिया गर्ल्स स्कूल में आज होगा वार्षिक खेलकूद समारोह
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:48 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। कैंट स्थित सोफिया गर्ल्स स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेलकूद समारोह किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 7:45 बजे स्कूल परिसर में शुरू होगा। इसमें छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। विद्यालय की ओर से इस दौरान एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबाल समेत कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य छात्राओं की मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों को मंच प्रदान करना है। संवाद
विज्ञापन