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मवाना। नवजीवन किसान पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार को 1857 की क्रांति के महानायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने 1857 के जनसंग्राम में क्षेत्रीय नायकों की भूमिका और औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर विचार रखे।राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लक्सर के इतिहासकार प्रो. सुशील भाटी मुख्य वक्ता थे। उन्होंने 10 मई 1857 की क्रांति में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की भूमिका को निर्णायक बताया। प्रो. भाटी ने कहा कि क्रांति का इतिहास मंगल पांडे तक सीमित रहा है। जबकि मेरठ से शुरू हुई जनक्रांति में धन सिंह गुर्जर का योगदान अहम था। उन्होंने ऊपरी दोआब और दिल्ली क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की व्यापक भागीदारी का जिक्र किया। क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने कई गांवों को दंडित किया और लोगों को निर्वासित किया था। राव कदम सिंह ने हस्तिनापुर, मवाना और बिजनौर में करीब 10 हजार क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था।एसएसवी कॉलेज, हापुड़ के प्रो. दीपक कुमार ने 1857 की क्रांति के इतिहास लेखन में औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रभाव बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1858 के विवरण में मेजर हैरियट ने गुर्जर समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग किए थे। ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समुदाय की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रो. कुमार ने विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और स्थानीय जनभागीदारी के आधार पर इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता जताई। महाविद्यालय के प्रबंधक करतार सिंह ने नई पीढ़ी को कोतवाल धन सिंह गुर्जर के त्याग व साहस से अवगत कराने पर जोर दिया।