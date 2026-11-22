Meerut News: त्रयोदशम चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 07:28 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 07:28 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। खरखौदा में रविवार को त्रयोदशम चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। सुबह आठ बजे वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ में शामिल होकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व कल्याण की कामना की।
परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मलीन महाराज की पावन प्रेरणा और सुशील त्यागी के मार्गदर्शन में आयोजित महायज्ञ में रविवार को ध्वजारोहण की रस्म ब्रह्मा गुरुवचन शास्त्री ने संपन्न कराई। इसके बाद प्रातःकालीन सत्र में धार्मिक अनुष्ठान हुआ। कार्यक्रम में देवेंद्र पहलवान, मोहित त्यागी और चंद्रपाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
आयोजकों ने बताया कि गायत्री चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धि के साथ विश्व में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। यज्ञ के माध्यम से जनकल्याण और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजन में सहभागिता करने की अपील की।
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इस अवसर पर प्रदीप त्यागी, विद्याधर, मुकेश त्यागी एडवोकेट, प्रदीप त्यागी, कपिल त्यागी अनिल त्यागी, दीपक त्यागी, नेताजी, इंद्र मुनि त्यागी और पवन त्यागी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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खरखौदा। खरखौदा में रविवार को त्रयोदशम चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। सुबह आठ बजे वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ में शामिल होकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व कल्याण की कामना की।
परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मलीन महाराज की पावन प्रेरणा और सुशील त्यागी के मार्गदर्शन में आयोजित महायज्ञ में रविवार को ध्वजारोहण की रस्म ब्रह्मा गुरुवचन शास्त्री ने संपन्न कराई। इसके बाद प्रातःकालीन सत्र में धार्मिक अनुष्ठान हुआ। कार्यक्रम में देवेंद्र पहलवान, मोहित त्यागी और चंद्रपाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
आयोजकों ने बताया कि गायत्री चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धि के साथ विश्व में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। यज्ञ के माध्यम से जनकल्याण और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजन में सहभागिता करने की अपील की।
विज्ञापन
इस अवसर पर प्रदीप त्यागी, विद्याधर, मुकेश त्यागी एडवोकेट, प्रदीप त्यागी, कपिल त्यागी अनिल त्यागी, दीपक त्यागी, नेताजी, इंद्र मुनि त्यागी और पवन त्यागी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।