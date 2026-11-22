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फलावदा। कस्बे के व्यस्त बाजारों से गुजर रहे क्षमता से अधिक गन्ने से लदे ट्रक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इन ट्रकों से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।रविवार को कस्बे के पेंट बाजार में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। क्षमता से अधिक गन्ने से लदे एक ट्रक का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से ट्रक के पास खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुस समद, राकेश, मनोज और सुभाष ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गन्ना सीजन में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ये ट्रक मुख्य बाजारों और संकरे रास्तों से गुजरते हैं।बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी होती है। लियाकत, मोबीन और सलीम ने बताया कि बाजार में दिनभर भीड़ रहती है। ऐसे में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों की आवाजाही बड़े हादसे को न्योता देने जैसी है।रविवार की घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने क्षमता से अधिक गन्ने से लदे ट्रकों के खिलाफ कदम उठाने को कहा। साथ ही, वाहनों की नियमित जांच कराने की भी मांग की गई है। व्यस्त बाजारों में भारी वाहनों की आवाजाही पर समय निर्धारित करने की अपील की गई है।