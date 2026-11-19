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- छात्र-छात्राओं को एफआईआर, जीरो एफआईआर और साइबर अपराधों की दी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। अमर उजाला के दोस्त पुलिस अभियान के तहत बृहस्पतिवार को पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज के 50 छात्र-छात्राओं ने हस्तिनापुर थाने का भ्रमण किया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। विद्यार्थियों ने कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली और पुलिस के प्रति अपना डर दूर किया।कक्षा नौ से 12वीं तक के 25 छात्र और 25 छात्राएं शिक्षक पंकज कुमार और शिक्षिका रचना के नेतृत्व में थाने पहुंचे। थाना प्रभारी दुष्यंत शर्मा ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने जीरो एफआईआर और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की विधि भी समझाई। विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से कानून और अपराधियों पर कार्रवाई से जुड़े सवाल पूछे। थाना प्रभारी ने उन्हें कंप्यूटर कक्ष का भ्रमण कराया। यहां क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की प्रक्रिया दिखाई गई। छात्रों को साइबर ठगी से बचाव के तरीके भी बताए गए। उन्हें आपातकालीन हेल्पलाइन 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई।पुलिस मित्र और महिला सुरक्षाथाना प्रभारी दुष्यंत शर्मा ने विद्यार्थियों से कहा कि पुलिस आमजन की मित्र है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधि या परेशानी में पुलिस को सूचना देने को कहा। महिला उपनिरीक्षक सरिता तेवतिया ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने विषम परिस्थिति में 112 और महिला हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करने को कहा। उपनिरीक्षक ने साइबर अपराधों के प्रति भी सतर्क किया और अनजान लिंक साझा न करने की सलाह दी।