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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। दौराला-मसूरी मार्ग पर मवीमीरा गांव के सामने स्थित बाइक रिपेयरिंग की दुकान में मंगलवार रात चोरों ने कुंबल कर लाखों रुपये कीमत के स्पेयर पार्ट्स, मोबिल ऑयल और नकदी चोरी कर ली। बुधवार सुबह दुकान पर पहुंचे मिस्त्री को ताले टूटे और दीवार में कुंबल मिला। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।मवीमीरा गांव निवासी ज्ञानेंद्र ने बताया कि वह बाइक मिस्त्री है। दौराला-मसूरी मार्ग पर गांव के सामने प्रियांक ऑटो मोबाइल सर्विस सेंटर के नाम से उसकी दुकान है। दुकान में बाइक के स्पेयर पार्ट्स और मोबिल ऑयल भी रखे रहते हैं। मंगलवार शाम वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। रात में चोरों ने दुकान के ताले तोड़ने के साथ दीवार में कुंबल कर अंदर प्रवेश किया। चोर दुकान में रखे लाखों रुपये कीमत के स्पेयर पार्ट्स, मोबिल ऑयल और गल्ले में रखे 10 हजार रुपये चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो चोरी का पता चला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।