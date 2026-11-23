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सरधना। अंसारनगर मोहल्ले में भूखंड के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को फिर बढ़ गया। रोक के बावजूद एक पक्ष ने विवादित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर दूसरे पक्ष के लोग तहसील पहुंचे और आपत्ति जताई। मामला बढ़ते देख एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने दोनों पक्षों को अभिलेखों के साथ तलब किया। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में दस्तावेज की जांच की गई।नेमचंद पक्ष ने वर्ष 2024 का मालिकाना हक संबंधी आदेश प्रस्तुत किया। इस आदेश में वक्फ बोर्ड ने संबंधित भूमि को अपनी संपत्ति नहीं बताया था। अभिलेखों के अवलोकन के बाद एसडीएम ने कब्जाधारक पक्ष को निर्माण की अनुमति दे दी। हालांकि, भूमि पर बनी पुरानी इमारत को यथावत छोड़ने की हिदायत दी गई। दोनों पक्षों के लोगों को मुचलका पाबंद भी कराया गया।अंसारनगर मोहल्ले में इस भूखंड को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मुस्लिम पक्ष इसे कब्रिस्तान की जमीन बताकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा करता है। वहीं, मौके पर काबिज दूसरा पक्ष इसे अपनी निजी भूमि बताता है। इस मसले पर पहले भी कई बार दोनों पक्ष आमने-सामने आ चुके हैं। दो दिन पहले एक पक्ष ने निर्माण शुरू किया था, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया था।सोमवार को दोबारा निर्माण शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष ने सीओ और फिर एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि दोनों पक्षों के अभिलेख देखने के बाद नियमानुसार निर्णय लिया गया है। पुलिस को विवाद की स्थिति में सख्ती से निपटने और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाएगा।