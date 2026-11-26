मेरठ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित समरसता संकल्प यात्रा ने बुधवार को मेरठ जिले में प्रवेश किया। यात्रा के प्रवेश पर मेरठ जिलाध्यक्ष हरवीर पाल के नेतृत्व में भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं श्रद्धालुओं ने गांव डालू हेड़ा में भव्य स्वागत किया। यात्रा जमालपुर नगला मंदिर होते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास के जयकारों के साथ जानी, फुटबॉल चौराहा होते हुए होटल कॉन्वे शॉपरिक्स मॉल पहुंची, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे।यात्रा में भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश राम, प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत, साध्वी रंजना, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा शामिल है। 27 नवंबर को मेरठ के रामलीला मैदान में समरसता संकल्प महासभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के स्वागत में जिला महामंत्री सुभाष शर्मा, जिला महामंत्री समीर चौहान, जिला उपाध्यक्ष सुशील चौहान, मनिंदर पाल, सत्यवीर त्यागी, अंकुर राणा, विनय पाराशर, हरेंद्र जाटव, विनोद चौधरी, आशीष प्रताप, कुलदीप तोमर आदि उपस्थित रहे।