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मवाना। क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मवाना-मखदूमपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। 12.100 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण पांच वर्षीय अनुरक्षण सहित 26.67 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा।मवाना-मखदूमपुर मार्ग की चौड़ाई कम है। जिले का एकमात्र लक्खी गंगा स्नान मेला मखदूमपुर में लगता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण गंगा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी दिक्कत होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले पांच दिवसीय मेले में उक्त मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि उनके द्वारा उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है।लोक निर्माण अनुभाग-11 की ओर से 22 नवंबर को जारी शासनादेश के अनुसार, एकमुश्त व्यवस्था योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2 करोड़ 66 लाख 72 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शीघ्र उक्त मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू होने से उक्त मार्ग पर पड़ने वाले एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा और गंगा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा।