विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानीखुर्द। नगर पंचायत सिवालखास में संचालित अवैध डेयरियों से निकलने वाले गोबर और इससे बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता अनवार कुरैशी के नेतृत्व में कस्बा वासियों ने अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कस्बे की समस्याओं का त्वरित समाधान कराने की मांग की गई।ज्ञापन में बताया कि कस्बे में चल रही डेयरियों से निकलने वाला गोबर और गंदगी सीधे नालियों व नालों में बहाई जा रही है। इसके चलते कस्बे की नालियां, नाले और तालाब पूरी तरह से चोक व फुल हो चुके हैं। निकासी व्यवस्था ठप होने से गंदा व बदबूदार पानी सड़कों, गलियों और रास्तों पर बह रहा है। वहीं कई घरों के अंदर तक गंदा पानी पहुंच रहा है। जलभराव और गंदगी के कारण कस्बे में संक्रामक बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिससे आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।भाजपा नेता अनवार कुरैशी ने मांग की है कि कस्बे में युद्ध स्तर पर नालों व नालियों की साफ-सफाई कराई जाए तथा अवैध डेयरियों से नालों में बह रहे गोबर व गंदगी को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि नगर पंचायत प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो कस्बावासी धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर बिलाल, चौहान, आफताब और आबिद अल्वी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गौरव का कहना है कि मौके की जांच कराकर जलभराव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर साफ कराया जाएगा और अवैध डेयरियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।