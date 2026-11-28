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19 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया गया सम्मानितफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ कैंट में शनिवार को वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। इसमें नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक की छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय की 19 राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों का सम्मान रहा। उन्हें ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 11 और 12 की छात्राओं के बीच हुई रस्साकशी में कक्षा 11 की टीम विजेता रही। नर्सरी रेस (बनी रेस) में प्रथम स्थान पर एशरील डेविड और हरिम मेहमूद रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल सीमा चौधरी और विशेष अतिथि मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। एथलेटिक मीट में राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबाल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में उपलब्धियां हासिल करने वाली 19 छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें अनन्या सक्सेना, आयुषी, विधिता सिंह, तनिष्का सिंह, सौम्या बाना, दीया खन्ना, नव्या रावत, निष्का चांदना, दिवलिन कौर, अनन्या सिंह, जायरा कौर सेठी, आरोही शर्मा, अयाना खान, प्रिषा सिंह, गर्विता त्रिपाठी, श्रेणी जावला, अग्रिमा गौर, प्रज्ञा गुलाटी और अनिष्का श्री शामिल रहीं। इस दौरान कोच मिर्जा बैग, जूली सिंह, कनिका और अदन मिर्जा को भी सम्मानित किया गया।एथलेटिक्स प्रतियोगिता के परिणाम100 मीटर रेस (सीनियर)प्रथम - आयुषी, द्वितीय - मनस्वी चौधरी, तृतीय - तनिष्का सिंह और प्रिषा सिंह100 मीटर रेस (जूनियर)प्रथम - अनिष्का श्री,द्वितीय - ज़ायरा कौर सेठी,तृतीय - उन्नति चौधरी100 मीटर रेस (कक्षा IV):प्रथम - जैना रज़वी, द्वितीय - रव्य सेठी, तृतीय - सीरत100 मीटर रेस (कक्षा V):प्रथम - गरिमा सिंह, द्वितीय -रेंसी चौधरी, तृतीय - लीला महाजन200 मीटर रेस (जूनियर)प्रथम -अनिष्का श्री, द्वितीय ज़ायरा कौर सेठी, तृतीय -उन्नति चौधरी200 मीटर रेस (सीनियर):प्रथम - आयुषी, द्वितीय - तनिष्का सिंह, तृतीय -कायरा सप्रा4×100 मीटर रिले (कक्षा IV)प्रथम - अविरा महेश्वरी, यति मांगलिक, अलीना विलियम राम, अरायना सिंहद्वितीय - गार्गी चौधरी, मीरा सिंह, राहीमा पाल, सानियातृतीय - बुशरा शादाब, दर्शी, अनन्या कपूर, आरोही मित्तल4×100 मीटर रिले (कक्षा V): प्रथम - हुमायरा, अद्विका गुप्ता, प्रिया यादव, ओजस्वी बिंदलद्वितीय - शांभवी सिंह, जॉएसी, अनुशी गर्ग, इति भारद्वाजतृतीय - काव्या शर्मा, रिद्धि संधु, जैनब शोएब, आस्था सिंह4×100 मीटर रिले (जूनियर): प्रथम - ज़ायरा कौर सेठी, अयाना खान, लीकानतद्वितीय - अनिष्का श्री, आयत, आस्था चौधरी, अवनि यादवतृतीय - उन्नति चौधरी, आव्या सिंह, गर्विता त्रिपाठी, आराध्या4×100 मीटर रिले (सीनियर):* प्रथम - मनस्वी चौधरी, क्यारा सप्रा, श्रेणी जावला, वैष्णवी शर्माद्वितीय - आयुषी, लक्षिता नेगी, आयरा जैनब, रागी वाधवातृतीय - तनिष्का सिंह, प्रिषा सिंह, वानिया, दिवलिन कौररस्साकसी में कक्षा 11 की टीम विजेतामार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। बागुरुंबा, बीहू, माइकल जैक्सन ड्रिल और ऐशोलॉन ऑफ हार्मनी की प्रस्तुतियों को सराहना मिली। प्रतियोगिता में रेड हाउस को ओवरऑल बेस्ट हाउस और पीला हाउस को बेस्ट मार्चिंग हाउस चुना गया। प्राइमरी वर्ग में लीला महाजन, जूनियर में अनिष्का श्री और सीनियर वर्ग में आयुषी को बेस्ट एथलीट का खिताब मिला। मुख्य अतिथि कर्नल सीमा चौधरी और सौरभ जैन ने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया।