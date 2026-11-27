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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक प्रो. असलम जमशेदपुरी को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया है। उनके नामांकन से साहित्यिक जगत में खुशी का माहौल है। उर्दू साहित्यकारों ने उम्मीद जताई कि वह पूर्व की तरह उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और संवर्धन के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। प्रो. असलम जमशेदपुरी के माध्यम से क्षेत्र के लेखक और उर्दू अकादमी की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोग आगे भी प्रोत्साहित होंगे। संवाद