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हस्तिनापुर। ऐतिहासिक नगरी के बूढ़ी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले गंगा स्नान मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मेले का मुख्य बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। वहीं, मेले में श्रद्धालुओं की आमद शुरू होने के साथ ही लोगों ने मेले से पहले ही जमकर खरीदारी की। बाजार में घरेलू सामान, खिलौने, मिठाई, प्रसाद और खानपान की दुकानों पर रौनक दिखाई देने लगी है।बूढ़ी गंगा घाट पर लगने वाले इस पौराणिक मेले का विशेष महत्व है। इसकी मान्यता महाभारत कालीन इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। खादर क्षेत्र के अलावा आसपास के गांवों से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु बूढ़ी गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं। इसके साथ ही अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितरों के निमित्त गंगा किनारे दीपदान करने की परंपरा भी निभाते हैं।मेले में धार्मिक आस्था के साथ ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है। आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह मेला आपसी मेल-मिलाप और खरीदारी का भी प्रमुख अवसर होता है। मेले में बच्चों के मनोरंजन से लेकर जरूरत के सामान तक की दुकानें सजाई गई हैं।