विज्ञापन



उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पूजा सिंह ने मेले से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट तैयार करने के कार्यों को भी देखा गया। अधिशासी अधिकारी ने मेला स्थल पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था, घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए उचित इंतजाम करने पर जोर दिया। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रखने और मेला क्षेत्र में आवश्यक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

विज्ञापन

हस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बूढ़ी गंगा घाट पर गंगा स्नान मेले का आयोजन होगा। नगर पंचायत प्रशासन इस आयोजन की तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गया है। शनिवार को अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह ने मेला स्थल का निरीक्षण किया।