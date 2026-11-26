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हस्तिनापुर। मालीपुर स्थित गोशाला में गोवंश संरक्षण के लिए प्रदीप बवेजा को मेरठ में सम्मानित किया गया। शासन-प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रदीप बवेजा गोसेवा परिवार के सदस्य हैं। उन्हें गोशाला के बेहतर संचालन और गोवंश की देखभाल में योगदान के लिए सराहा गया। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्रजीत सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। अधिकारियों ने गोशाला में गोवंश की देखभाल और व्यवस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। प्रदीप बवेजा ने कहा कि गोवंश सेवा सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज की भागीदारी से गोशालाओं की व्यवस्थाएं बेहतर बन सकती हैं। उनके सम्मान पर गो सेवा परिवार और क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता जताई।