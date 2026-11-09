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Meerut News: एसडीएम कोर्ट से जमानत मिलते ही ले गई पुलिस, परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप

Mon, 09 Nov 2026 09:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:34 PM IST
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Police took custody of the individual immediately after bail was granted by the SDM court; family members have alleged abduction.
सरूरपुर (मेरठ)। थाना क्षेत्र के गांव मैनापूठी निवासी शहनवाज को शांतिभंग की धारा में जमानत मिलने के बाद एसडीएम कोर्ट के बाहर से मुजफ्फरनगर पुलिस हिरासत में लेकर चली गई। आरोपी पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि आरोपी के परिजनों ने उसे अगवा करने का आरोप लगाया है।
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जानकारी के अनुसार आरोपी शहनवाज का शनिवार रात गांव निवासी युवक से झगड़ा हो गया था। रविवार को सरूरपुर थाना पुलिस ने आरोपी का शांति भंग की धारा में चालान कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद ही मुजफ्फरनगर पुलिस उसे हिरासत में लेकर चली गई। आरोपी के परिजनों ने युवक को अगवा करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिसमें आरोपी के पिता पुलिस पर ही बेटे को अगवा करने का आरोप लगा रहे हैं। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई थानों में करीब 38 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करेगी। संवाद
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