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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। आदर्श नगर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में पुष्पदंत विधान श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। आचार्य श्री द्वारा रचित विधान में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान पुष्पदंत की आराधना की और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से धर्मलाभ प्राप्त किया।विधान के दौरान भगवान पुष्पदंत की शांतिधारा करने का सौभाग्य राजीव जैन, संजीव जैन और अनुज कुमार जैन मुल्हेडा परिवार को प्राप्त हुआ। आचार्य ने विधान के विभिन्न श्लोकों का भावार्थ बताते हुए उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझाया। उनके मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चन किया। विधान के दौरान आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज ने प्रवचन में धर्म, संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जीवन में सदाचार, अहिंसा और आत्मचिंतन अपनाने की प्रेरणा दी।महाराज ने विधान के श्लोकों का भावार्थ समझाते हुए श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने और आत्मकल्याण के लिए प्रयासरत रहने का संदेश दिया। पूरे अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भगवान की आराधना कर आत्मकल्याण और धर्म साधना का संकल्प लिया। इस अवसर पर पंकज जैन, रामभूल जैन, आशीष जैन, विजय जैन, कमल जैन, सौरभ जैन, विनोद जैन, राजीव जैन, अनुज जैन, अनिल जैन, कुणाल जैन, विकास जैन, गौरव जैन, सोमिल जैन, आयुष जैन, संदीप जैन मौजूद रहे।